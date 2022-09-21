國際貿易局為因應全球局勢對我外銷企業影響，協同外貿協會即時推出「全球搶單行動專案」系列活動，於9月21日首發辦理「電子資通訊產品與智慧醫材採購大會」，活動有31個國家逾百家買主報名，共計有215家台灣業者與來自全球的買主進行310場次的視訊洽談，預期將創造8600萬美元商機。

受到疫情、俄烏戰爭、地緣政治等非商業因素影響，全球貿易之時空環境已大不相同，而台灣因疫情控制得宜，有穩定的生產製造能力提供予全球買主，突顯台灣在全球供應鏈的重要地位。

本活動有31個國家逾百家買主報名，其中不乏世界知名廠商參加，如義大利工業LCD顯示器領導公司M商、保加利亞最大電子資通訊產品代理商PolyComp、歐洲最大的獨立電腦製造商Wortmann AG、來自立陶宛隸屬波羅的海國家最大醫療診斷集團旗下公司DIAMEDICA UAB、德國高階醫材研發企業BIOTRONIK SE & Co. KG、英國知名醫療輔具進口與代理商MOBILITY SOUTH WEST、美國全球性生物科技研究機構Advan Bio等。

台灣許多業界龍頭及隱形冠軍亦把握此難得的機會，如綠電解決方案供應商-聯合再生(3576)能源、快閃記憶體控制器晶片大廠-群聯(8299)、觸控元件大廠-宸鴻光電、智慧眼鏡重點廠商-佐臻(4980)、知名血糖血壓計供應商-泰博(4736)、智慧影像診斷系統業者-倍利科技、最大醫療手套供應商-金寶山國際等皆報名參與洽談。共計有215家台灣業者與來自全球的買主進行310場次的視訊洽談，預期將創造8600萬美元商機。

日本七大綜合商社之一豐田通商旗下公司Elematec Corporation首次參與媒合活動，主要採購IoT、消費性及智慧醫療電子元件，公司代表對於洽談結果表示滿意，非常有機會與台灣企業合作。NTUC FAIRPRICE CO-OPERATIVE LIMITED為新加坡最大的連鎖藥局Unity Pharmacy 相關企業，對於醫療耗材品質要求高，曾透過貿協尋找復健醫材供應商，這次再度報名參加本活動，對康瑩各類醫材及俊勇敷料表達高度興趣。日本買主三香貿易株式會社欲採購日常保健用品，對於台灣福芯科技提供醫院診所用的大型電療機讚譽有佳，該司表示與日本骨科醫院是相同等級的產品，在當地很有發展機會，後續將持續接洽。多數買主對於本活動提供之台灣供應商品質給予高度肯定，並表示未來將繼續參加類似的媒合活動。

台灣智慧醫療專家慧誠智醫苗協理表示東協智慧醫療市場商機越來越大，近期已經設立泰國分公司，因在疫情期間出國不易，藉由參加本活動安排泰國買主與其泰國分公司及台北三方視訊洽談，整體洽談非常有效率，後續會有進一步的業務往來。工業電腦生產製造商技軒公司林經理表示，這次針對新興市場如越南及已開發國家日本等目標市場，都有接觸到屬意的買主，對於後續市場開發非常有助益。業者多表示後疫情時代雙方或多方線上洽談已成拓銷趨勢，感謝政府單位辦理商機媒合活動。

另從報名參加的買主中可以發現，來自中亞地區的買主比例提高，僅哈薩克就有15家買主提出需求。經貿協駐外單位分析，哈薩克的醫療器材等市場本就與俄羅斯關係緊密，俄烏戰爭後因俄國遭到制裁影響，產生經銷代理權調整的轉單效應。此外，隨著新冠病毒的變種BA4.BA5、猴痘病毒等新型傳染病接連席捲而來，全球在醫療檢驗和實驗室儀器，智慧診斷等需求大增，我國因具備ICT科技優勢，這次洽談關於檢驗及智慧醫材的需求也見增加。

活動同時設置「企業諮詢專區」，提供「國際行銷總體諮詢服務」、「國際市場開發專案Plus服務」、「經貿透視/市場資訊」、「電商行銷/數位貿易」、「數位鏈結協助行銷」、「醫療服務平台拓銷」、「企業內訓」、「輸出入融資/保證」、「台商海外信保基金推廣」、「企業碳健檢」等10項諮詢服務。藉由加值服務，精進企業在國際市場開發的行銷力，並確保企業訂單交易順暢與融資保險必要性，另因應全球ESG趨勢，促請企業了解碳排放最新國際規範。參與洽談的士林紙業代表表示，歐盟市場相關法規對於拓展面膜等相關美妝產品至關重要，現場與國際行銷服務專家諮詢與討論歐盟相關法規等規定，收穫豐富。

「全球搶單行動專案」系列活動將於11月24日舉辦「韌性供應鏈夥伴大會」、「韌性供應鏈夥伴大會領袖對談」、「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」及產業參訪等活動。