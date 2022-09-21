永慶房產集團根據預售屋實價登錄資料，統計全台2022年1月至2022年7月前十大熱門交易建案，由台中市梧棲區「遠雄幸福成」拔得頭籌，交易量高達437件，其次則為基隆中山區的「新橫濱-星野區」和桃園龜山區的「大亮．泊」，交易件數分別為406件、365件；若以入榜縣市來看，十大熱銷建案中有9案坐落於六都，其中新北市4案、台中市3案入榜最多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察前十大熱銷預售屋建案，多半位於重劃區，且個案規模較大，或是周邊有利多題材加持，而深受消費者青睞。

陳金萍說明，「遠雄幸福成」坐落於海線台中港特定區，近期在政府大力推動「台中港2.0計畫」下，重大建設不停歇，包含台中港離岸風電產業園區、生態觀光園區、三井OUTLTE二期擴建等，加上貫穿台灣大道直通台中港的捷運藍線，也於本月7日通過環評，都將帶動海線整體發展。伴隨著區域建設利多陸續加入，帶動均價站穩2字頭，今年4、5月甚至出現6筆成交單價突破3字頭的交易。

第二名是位於基隆市中山區的「新橫濱-星野區」，為興富發集團下的潤隆建設所推出的造鎮大案「新橫濱」第一期。該案基地面積達4.3萬坪，主力兩房產品，成交均價落在29.6萬元/坪。因基地位於基隆德安路、復興路口，鄰近國道三號德安交流道，約20分鐘的車程即可抵達南港；此外基隆市府規劃的快捷公車1813D，供往返台北-基隆，於今年3月正式通車。雖然均價逼近3字頭，就基隆地區的民眾來說並不算低，但相較比鄰的南港、內湖的房價，就極具優勢，千萬內即可入手兩房產品，頗受內湖、南港、汐止購屋族的喜愛。