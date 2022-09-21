美國智庫東西方中心與台灣美國商會聯合出版的《台美夥伴緊密相連》（Taiwan Matters for America／America Matters for Taiwan TMFA），今天在美國眾議院雷伯恩大樓舉行發布會，該書列舉大量的數據資料、事實陳述、圖表和故事，用以說明美國和台灣對彼此的獨特重要性，並介紹美台關係的幾個不同面向。除了經濟和政治，也涵蓋了諸如雙方教育交流或其他加深對彼此認識的項目等。

台灣美國商會表示，發表會吸引了來自美國國會台灣連線的民主黨及共和黨領袖、駐美國台北經濟文化代表處王良玉副代表，與智庫領導人等共約100位嘉賓出席，反映了美國對台灣的支持已經成為一個高度共識。

美國東西方中心是一個位於夏威夷檀香山的教育及研究機構，並在華盛頓特區設有辦事處，在台灣美國商會的支持下進行台灣事務研究。

台灣美國商會指出，《台美夥伴緊密相連》是東西方中心出版的系列專著中最新一冊，這系列作品凸顯出美國與其印太地區夥伴之間經濟、安全、民間交流以及其他各類關係。隨著《台美夥伴緊密相連》的發布，同時代表台灣被視為東亞和平與繁榮的核心。

台灣美國商會資深顧問沙蕩（Don Shapiro）代表商會出席發布會時指出：「台灣美國商會很榮幸能參與編撰這本精簡但豐富的專著，尤其台灣憑藉著過去幾年中在公共衛生、民主實踐、青年教育和科技進步領域的貢獻，已成為美國的重要夥伴及國際要角，《台美夥伴緊密相連》及一起發布的相關資料即能佐證說明。」