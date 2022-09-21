台灣許多建築常因沒有做好隔音，很容易就能聽到附近鄰居家中的聲響。一名女網友表示，自己平時在家時，偶而會聽到隔壁傳來「咚咚咚」的聲音，不過一直都沒有細想，近日同居男友發現，隔壁常傳來激戰聲音後，她才驚覺「咚咚咚」的真相。令人沒想到的是，男友求歡的次數竟因此增加，甚至兩棟住戶隔著牆壁一起刺激大戰，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，近日她在家滑手機時，男友突然問了一句「隔壁到底是在看A片還是在sex啊？」她仔細聆聽發現，「天啊，真的有耶，女生叫的蠻好聽的，聽起來應該不是A片」，沒過多久牆壁又傳出咚咚咚的聲音，原PO才驚覺那是床的撞擊聲。

原PO透露，當下她和男友覺得很刺激，但因為行程關係先忍住出門，結果回家後又聽到歡愉聲，於是馬上展開大戰，隔著牆壁一起刺激一下。近來男友求歡的次數也從一周兩三次變成一周五六次，讓她和男友的感情再度升溫。

對此，許多人紛紛回應，「他是因為聽到隔壁女生在叫才會想做，不是因為你啊，這有什麼好開心的」、「男友聽到別的女生叫聲興奮，妳也興奮？」，不過也有人認為，「在一起久了，本來就會幻想和其他人」、「這樣互相有感覺很正常啊，生活偶爾有點刺激」、「就是刺激感，被挑起性欲而已」。