香港星二代王曼喜（Kayla）是混血男星王敏德和名模馬詩慧的大女兒，不只有一張混血臉孔，還擁有前凸後翹火辣身材，最驚喜的是，她自曝是雙性戀，2019年大方認愛女攝影師Elaine Chen，還一度鬧家庭革命；王曼喜本月23、24日要舉辦婚禮，伴侶身世也被起底，竟是恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女。

男星王敏德昔日在電影《四個好色的女人》帥氣外貌，讓他在港台打開知名度，1996年更憑著電影《飛虎》入圍金像獎和金馬獎影帝，不僅有外貌也有演技；和名模馬詩慧結婚後，育有2女1子，其中大女兒王曼喜和伴侶Elaine在2020年9月訂婚，婚禮受疫情影響，終於在23、24日要舉辦婚禮。

而王曼喜和Elaine從公開戀情後愛得超高調，經常能從IG看到她們甜蜜互動，如今終於有情人終成眷屬，也令粉絲都很樂見其成；王曼喜另一半攝影師Elaine一直以來都很低調，但近日被港媒報料，她中文名字叫陳逸寧，更有超顯赫身世，她是香港恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女，該集團淨資產值超過1409億港元（約新台幣5635億元）。

Elaine曾表示，慶幸她們雙方家庭都接受她們這段女女戀，才能在家人們的祝福下，攜手邁入人生下一個階段。