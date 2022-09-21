雲門舞集因疫情限制已有兩年多未能出國巡演，今年在文化部和駐美文化據點協助下，10月開始將帶著藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》到美國演出，預計造訪華府、芝加哥、休士頓、史丹佛、柏克萊及柯斯塔梅莎等六座城市。

文化部長李永得表示，雲門這趟美國巡演對台灣文化界、美國藝文界都是重要的事情，「早在兩個月之前，我看了甘迺迪中心（Kennedy Center）的節目表預告，就已經有寫到雲門的演出幾場、開始要賣票，這是雲門受邀請的售票演出，而且在美國6個城市、10場演出，是非常重大的事情。」

李永得表示，他本來也會隨行，但因為9月底有立法院會期，須審預算，他需要顧文化預算，「但我也特別和交流司同仁、各駐外文化組單位、駐美代表處蕭美琴大使說這是非常重要的事情，希望不只是國家的規格，要用國際的規格來看待這次的演出。」

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「過去兩年國際巡演規劃因為疫情取消了70場，終於等到疫情緩解的曙光，帶著《十三聲》從誕生的地方（兩廳院）走上國際舞台。真心感謝文化部及各界的支持，克服疫情限制得以順利出發美國巡演。」

雲門舞集這次的巡演行程原訂在2020年秋季舉行，但因全球疫情爆發而延後在兩年後出發，是雲門在全球疫情稍緩後首度國際巡演，更是鄭宗龍上任後首度帶團赴美，對舞團頗具意義，也是重啟台美在後疫情時代的文化交流。

演出將10月1日在德州休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院、10月6日於加州史丹佛大學紀念大劇院，10月14至15日於芝加哥大劇院、10月20至22日華府甘迺迪表演藝術中心艾森豪劇院、10月26日於加州柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心，以及10月29及30日到加州大學柏克萊分校哲勒巴劇院。