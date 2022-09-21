百貨周年慶大戰將於下周起開打，夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店及台北店將結合集團資源攜手展開「2022超強週年慶」！9/29(四)~10/19(三)周年慶期間，首12日化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400，持icash2.0或icash Pay支付滿6000再送400的超高回饋。同時祭出年度超強聯名卡滿額回饋，刷實體華南夢時代聯名卡，於指定店櫃消費，累積達指定門檻享最高5%館內刷卡金，回饋上限6000元。

夢時代觀察，高雄市場買氣暑假起已回溫！夢時代持續舉辦話題集客活動及結合集團同慶有感回饋，有效帶動年度累計至8月業績雙位數成長。

首12日(9/29~10/10)指定化妝品及香氛品牌消費滿2000元送300元、全館指定櫃消費滿3000元送400元。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿6000元贈400元；緊接於10/11起，再推出全館指定店櫃消費滿3000元送300元。

百貨週年慶是民眾採購美妝保養品絕佳時機，本次夢時代與統一時代百貨台北店聯手同慶，推出眾多獨家限定優惠組合，如ESTEE LAUDER經典眼部護理組、SHISEIDO火箭白金乳組等21款瘋搶組合，折扣最低45折起；家電家用則有如空氣清淨機、掃地機器人及經典熱銷款床組等週年慶限定優惠組合。

夢時代週年慶同時祭出年度超強聯名卡超強回饋，指定期間持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡於全館指定櫃支付累計滿2萬元，享1%OPEN POINT回饋(上限500點)。如刷實體華南夢時代聯名卡，於指定店櫃消費累積達指定門檻享最高5%館內刷卡金，回饋上限6000元。時尚3C類也有購買指定3C商品單筆滿5000元送300元活動。

另一吸睛亮點為「享樂生活開心抽」活動，民眾消費累計滿3000元即可參加，將抽出32位幸運兒，送出總價值近百萬元的精選好禮，其中最大獎為市值近9萬元的KYMCO S7 keyless款電動機車。

而每檔備受矚目的會員來店禮，今年特別推出迪士尼角色「小熊維尼與熊抱哥」兩大人氣角色系列，以日常居家為主題，推出3波段高CP值的可愛實用限量好物，分別為熊甜蜜雙層行李包、熊可愛大浴巾及熊美味保溫餐袋，夢時代會員消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數即可獲得。(記者張雅雲/高雄報導)