與伴侶鬧矛盾、起爭執並不可怕，只要好好道歉，說不定感情還能進一步加溫。星座運勢網站《星座好朋友》分享，讓12星座消氣的道歉招式，對巨蟹座、天蠍座、雙魚座來說，柔情攻勢是最有效的辦法，而面對怒氣沖天的牡羊座、處女座、摩羯座，最好直接認錯，以免火上加油。

【牡羊、處女、摩羯】敢做敢當，直接認錯

面對這些星座一發不可收拾的怒火，最好的方法就是勇敢認錯！拐彎抹角說些事不關己的話，只會把牡羊氣得越發火上加油。對處女來說，好好認錯並解釋清楚，那麼一切都可以被原諒。摩羯最討厭口說無憑的認錯，有具體的行動才能讓他感受到你是真的知錯。

【金牛、天秤、水瓶】安靜一下，別去惹他

對這些星座來說，不要再去惹他們就是最好的道歉！金牛不需要刻意的道歉，只要讓他感覺到你真的知錯就好。天秤其實很討厭生氣，只要你不要再惹他，讓他有個台階下，冷靜過後他們還是願意和你好好討論，找出爭吵的原因。在氣頭上的水瓶什麼話都聽不進去，最好先讓他靜一靜，待他稍微消氣後在好好道歉。

【雙子、獅子、射手】想盡辦法，轉移注意

想要解決這些星座的熊熊怒火，最快的方法就是轉移他們的注意力！雙子一旦生氣就容易得理不饒人，你直接認錯反而會被罵到臭頭，不如先轉移他的注意力再認錯。惹獅子生氣別害怕，只要送出小禮物討他歡心，基本上能平安無事。射手生氣時要趕快展現你的幽默感，用搞笑的言行舉止轉移他的注意力，順勢軟化僵局，那他很快就會氣消了。

【巨蟹、天蠍、雙魚】委屈撒嬌，柔情攻勢

當這些充滿母性光輝的星座怒火中燒，最有效的解法就是使用柔情攻勢！戀家又溫暖的巨蟹看到你一哭一撒嬌，便立刻亂了手腳，更別說繼續對你生氣了。性格高冷的天蠍生氣起來也冷冰冰的，卻完全抵擋不了你裝可憐的柔情攻勢。柔情似水的雙魚一生氣，只要賴在他身邊撒嬌認錯，他很快就會忍不住笑意原諒你。