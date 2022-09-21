林耕仁：「舒適減壓、永續新竹」打造3居城市

「新竹擁有竹科，是全台最年輕城市，有平均收入最高的里，人口少、聲量大，但被有些政黨視為培養政治明星的器皿，這對新竹人不公平，政治是一時、治理是永續，新竹不該是過客或觀光客暫時駐紮的地方，為了讓城市的治理回歸到市民需求上，是我參選的動機更是使命！」林耕仁說。

國民黨提名新竹市長參選人林耕仁擁有6屆、24年的市議員服務經驗，自許是最在地、最資深、最了解新竹需求且最懂得照顧市民的市長。

他說，新竹市是需要1個確確實實生活在這裡的市長，他任24年市議員，新竹過去、現在和未來，他都會參與，「家庭你來顧，市政我來拚！」已成藍軍琅琅上口的口號，他要打造 「移」居、「宜」居、「怡」居的3居幸福城市。

林耕仁此次主打政見是「舒適減壓、永續新竹」！他表示，新竹作為科技首都，有傲人的經濟產值、也有獨步全球的科技產業，但城市要偉大，不是只有產業蓬勃，市民安居樂業，也是相當重要。

當外移人口越來越多，城市機能卻跟不上人口和產業腳步，就會開始超載，市民壓力也會跟著變大。所以提出「舒適減壓、永續新竹」的市政願景，要從教育、交通、托育、環境、永續、樂齡等面向，逐步為城市機能「加值」，讓科技首都也能成為1座「移居、宜居、怡居」的城市。

舒適減壓，為了平衡區域發展、降低市民生活壓力；永續新竹，則是托育、居住、長照、教育等機能可以妥善提升，讓下一代人也能夠留在新竹。

林耕仁指出，如果從區域的政見來看，在東區，必須更加注重教育與國際連結、提升托育量能、交通改善；在北區，要聚焦舊城活化，引進創業資源，讓城市再生、活絡地方經濟；香山區，則必須導入產業連結，他提出打造香山科技廊帶，吸引產業進駐，向北連結竹科、向南連結竹南科技園區，帶動香山發展，達到新竹市各區均衡成長的目標。