沈慧虹：誓當全民市長 建設超越林智堅

扛著「新竹政壇少見」、「具有交通專業背景」、「30年行政經驗」3大優勢投入新竹市長選戰的沈慧虹，此次將力戰藍白兩黨。沈慧虹說，新竹人理性、不分黨派，支持願意做事的人，她誓言當個「全民市長」，建設更要超越林智堅！

出身雲林農家的沈慧虹，大學畢業即考上公職，展開32年公務員生涯，獨有的親和力和政策執行力，連柯文哲力挺的台北市長參選人黃珊珊都曾稱讚她「無人能出其右」。不過沈慧虹強調，基於使命和責任感，她會更謙卑的聽市民意見，帶著大家往前走。

沈慧虹今年中旬堅辭副市長參戰，讓外界為之一驚，她形容自己年輕至今個性始終無懼挑戰，她說，「對的事情，我會堅持到底，新竹的進步不能中斷」。

沈慧虹說，新竹市過去8年大翻新，更是全國公認的兒童城市，但竹市要轉骨，她提出科技、交通、教育、社福、舊城復興等6大面向政策，要讓幸福城市躍向「超級城市」。

沈慧虹說，她會延續長輩福利津貼和免費健康檢查、全口假牙，敬老愛心卡的點數也會從600點提升到1200點；早療、身障者的服務社區化，就近照顧需要的人；年輕爸媽最關心的公托、臨托和親子館也將持續新增，孩子的營養午餐每餐再增10元，努力當市民的「顧家神隊友」。

至於市民最關心的交通議題，沈慧虹強調，新竹輕軌不再是選舉口號，經過8年規畫與協調，只待交通部核定通過就能實現，輕軌不只紓解園區上下班人潮，學生和行動不便者都能自由出行，真正實現交通平權，未來更可結合智慧和綠色大眾運具串連大新竹生活圈。

沈慧虹重申，過去8年不論是公道三、兒童醫院、新校園運動、微笑水岸，她都參與其中，未來還有新竹輕軌、大車站計畫、竹科X、新設關埔中小學等建設需要延續。沈慧虹強調，「我善於溝通協調，32年的公務經驗，證明我不是素人，是最有經驗的專業者！」