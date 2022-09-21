蔡姓男子率眾20日接風假釋出獄的林姓受刑人，想在大門外放炮慶祝遭制止，導致後續一連串紛擾，警方21日除了拘提、通知在場滋擾份子，林也被通知到案說明。對於當時是否知道蔡男等人要來接風，或是要在門口放炮慶祝等事，林一概說不知情。警方表示，目前將林依證人身分移送，後續由檢察官指揮偵辦。

33歲林男因販毒、違反槍砲彈藥案被判刑9年6個月，已經執行70％，還有殘刑2年8個月，昨日帶頭接風的32歲蔡男，因詐欺被判刑2年10個月，今年6月從南二監期滿出監，曾是林的獄友。昨日林見蔡浩浩蕩蕩率眾、準備放炮迎接，還勸友人：「趕快收一收，別鬧了！」。

據了解，主嫌蔡男是台南鹽水地方頭痛的治安人口，行事風格火爆囂張，6月出獄後，今年8月間在麻豆區一間家具行與店員發生糾紛，大肆破壞店內物品，被警方依毀損、妨害自由罪嫌移送；昨日又率眾在南二監門口鬧事。

至於林男是否會因此事被撤銷假釋？南二監副典獄長黃坤芳表示，假釋期間有應遵守事項，如果違反法令或假釋應遵守行為，將報給矯正署撤銷假釋；獄方會密切注意此案進度，林姓受刑人是不是構成犯罪等，才能做後續處理。

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