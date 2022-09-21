民眾黨新竹市長參選人高虹安挾全國高知名度，主打高學歷和科技專業背景參戰，高虹安說，決定參選除尊重黨內程序，更花時間說服家人支持，她自信且不畏戰，若當上市長，首先急迫要解決的，就是交通問題。

高虹安宣布參選以來，空軍優勢明顯，新竹市也被民眾黨視為「最有機會拿下」的縣市之一。回首當時參選的轉折，高虹安最早以立委身分跑園區和產業面的陳情案，直到去年接下竹市黨部主委，才多在基層跑動。

「其實一開始並非自己起心動念要來選市長」。高虹安說，地方上民意集結，希望破除藍綠，在傳統政治人物之外，能有年輕、懂科技且有業界背景的人能站出來。

對高虹安來說，參選並非一時半刻的決定，很早就開始搜集民意、準備政見，至於為何等到藍綠翻牌仍遲未決定，她說一是尊重黨內程序，二是尊重家人的想法。但早在正式提名前，她的時間表早已拉出，前置作業也都就緒。

高虹安對新竹市最深的體悟，是薪資和生活品質的鴻溝。她坦言，外人眼中新竹光鮮亮麗，但市民生活品質低落，甚至無法躋身一線城市。尤其新竹人瘋狂抱怨塞車，高虹安認為應分為短中長期，從智慧交通號誌整理，到改變上班習慣、推接駁小巴，最終建設替代道路等，從根本解決園區上下班時間，車流過度集中的問題。

高虹安說自己沒有傳統政治人物包袱，更具備解決問題能力、產業歷練和國際觀，她在學校訓練出理工邏輯，和解決問題思維，也在業界鍛鍊出執行力。

高虹安也觀察到，愈來愈多支持者不見得政黨傾向是民眾黨，但願意選她擔任市長，另外，在年輕族群和高學歷選民之中，她也比藍綠更具優勢，因此如何穩固中間選民認同，化空中支持為實質選票，將是她接下來的課題。