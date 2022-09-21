日月模擬強震導致火災，管理處自衛消防編組同仁運用現場資源處置。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭管理處員工認為，透過防災演練，萬一遇到問題比較知道怎麼應對。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭國家風景區管理處於921大地震後為了振興災區觀光而成立，特地選在921「國家防災日」舉行防災演練，設定地震引發倒塌、火警及自行車追撞等情境進行操演，藉以訓練日月潭風管處人員的緊急應變能力，參與員工說：「透過演練比較知道遇到問題怎麼應對，安排在921這天演練，意義非凡。」

日月潭風管處指出，轄區內包含許多遊憩景點，如環湖自行車道、水域活動、登山健行步道等，每天都吸引很多遊客造訪，加上經常舉辦大型活動，如萬人泳渡日月潭、自行車系列活動Come Bikeday、環湖馬拉松等，為了讓遊客有安全旅遊環境，避免遇到突發狀況手忙腳亂，模擬可能遇到的情況進行演練。

南投縣消防局日月潭消防分隊指出，他們設定地震引發房屋倒塌、火警及自行車追撞等情境，教導日月潭管理處自衛消防編組同仁如何運用現有的資源及人力，在快速、有條理、安全性的原則下，完成通報、控制現場狀況及傷者初步急救處置等。

日月潭風管處長簡慶發表示，面對災害來臨前，必須做好充分準備，落實平時防災準備，遇到緊急狀況才能從容不迫應付，自行車嘉年華主題日將於11月登場，今年特別將自行車意外納入安全演練項目，在南投縣消防局人員專業指導下，同仁充分發揮良好默契與應變，讓演練活動圓滿完成。