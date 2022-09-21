70年來規模最大、英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬19日完美落幕，全球超過500名領袖、政要到場致哀。然而，加國總統杜魯道（Justin Trudeau）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）卻爆出葬禮前夕「一派輕鬆」的行徑，在網路引發論戰。

據環球新聞(Global News)報導，18日、女王國葬前幾天，加拿大總理杜魯道人已經先到倫敦參加代表團聚會，影片可以看到，穿著深紅色上衣、兩手倚著鋼琴，在音樂家查爾斯(Gregory Charles)的彈奏下，陶醉地唱起「皇后合唱團」（QUEEN）的經典歌曲之一《波西米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)，如今片段外流在推特瘋傳，累計上萬次觀看。

總理發言人也在2天後證實了，並發聲明表示，「週六晚飯後，總理和加拿大代表團成員參與一場小型聚會，他們在那裡向女王畢生的服務表示敬意。」進一步強調，過去10天，總理懷著感念，參加各種大大小小的活動以示哀悼。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與妻子蘇菲（Sophie Gregoire）。(圖/路透社)

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV — Lisa Power (@LisaPow33260238) September 19, 2022

後來又有消息澄清，聚會地點是在科林西亞倫敦飯店(Corinthia Hotel London)，時間其實是國葬前一天。後續引來網友撻伐，稱「前一天晚上?要搞清楚狀況吧…」、「他不能只在大眾面前假裝關心幾個小時。」

另據《印度斯坦時報》報導，除了杜魯道，就連法國總統馬克宏與妻子躺著也中槍，18日媒體在大街上捕捉這對夫婦身著便服、運動鞋，臉上掛著墨鏡，泰然自若準備參加女王葬禮，照片曝光引來國內在野黨砲轟，藉此炒作輿論風向。

French President Emmanuel Macron and his wife holding hands as they head to Westminster Hall to pay their respects to #QueenElizabethII. They’re wearing sneakers too. The Prince Harry and Meghan Markle haters will move the goalposts because they’re hypocrites. pic.twitter.com/RMpkPjiv21 — Island Girl - 100% Pro-Choice, Vote Blue in 2022 (@bluepolitics_) September 18, 2022

不過有圖有真相，當天馬克宏與第一夫人現身西敏寺時已換好正裝，一名網友試著開玩笑說，「如果有人穿著喬丹鞋，我會非常高興呢!」