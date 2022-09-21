南投縣議員賴燕雪，質疑南投縣長林明溱的兒子林儒彬，是垃圾處理公司幕後老闆。（廖志晃攝）

南投縣環保局在南投市清潔隊，試驗電漿電熱裂解處理垃圾，縣議員賴燕雪日前質疑處理垃圾的公司，幕後老闆是縣長林明溱的兒子林儒彬；林明溱21日表示，賴燕雪如果提出證據，他願意請辭縣長，否則，賴燕雪應該退出南投市長選舉。

賴燕雪日前在議會質詢環保局長李易書時指出，南投市試辦電漿電熱裂解處理垃圾，那家今年3月才成立的公司，為什麼背後老闆是林儒彬？李易書隨即提醒賴燕雪，有關公司人員的資訊錯誤，可能涉及人身攻擊。

登記參選南投市長的縣議員張嘉哲，在議會質詢時指出，賴燕雪指稱林儒彬與處理垃圾的高創環能科技公司有關，可能涉及循私舞弊，他認為問題很嚴重，縣長應該說明清楚。

林明溱表示，縣府找到處理垃圾的電漿技術，正在南投市試辦，如果確實可行將推廣到各鄉鎮，解決垃圾問題；賴燕雪在議會質詢，公開誣指他的兒子林儒彬是廠商，且標得南投市垃圾處理，他嚴正譴責，並強調事實只有一個，參選人不該為了選舉，信口開河，胡亂說話又不負責。

環保局長李易書表示，試辦垃圾電漿裂解計畫，依照《政府採購法》規定辦理90萬元以下採購案公開招標，得標廠商為高創環能科技公司，負責人姓吳、代表人姓鐘，資本額1000萬元，與林儒彬沒有關係。

賴燕雪表示，她是議員職責是監督縣政，質詢時提出合理懷疑，請縣府不要模糊焦點；至於林明溱說的辭職、退選部分，她不會隨之起舞。