桃園21日新增5200例本土個案，本土個案數較昨日上升27.11％，其中65歲以上個案占7.50％、18歲以下個案則占22.71％，第1批莫德納次世代雙價疫苗共3萬多劑，規畫於25、26日開設15處社區接種站開打。

衛生局長王文彥表示，莫德納次世代雙價疫苗已陸續抵台並檢驗封緘，桃園第1批獲配莫德納次世代雙價疫苗3萬多劑，將安排於25日、26日在15處社區接種站，並且全天候開打，開放接種時間為上午8時至12時、下午1時至4時。

王文彥說，市府將透過各區公所發送接種通知單，提醒符合資格的65歲以上長者前往鄰近接種站，也提供愛心計程車鼓勵長者踴躍完成疫苗接種。衛生局提醒，追加劑第3、4、5劑接種間隔為與上劑至少3個月以上，確診後須間隔3個月後再行接種，請符合資格民眾把握機會。

另談及桃園市居家照護辦理情形，王文彥說明，目前在案數共3萬2150人，照護案件累計69萬508人，已完成68萬5644人，累計完成率約99.3 ％。截至21日止，桃園專責ICU開設38床、收治35人、空床數3床；專責病房539床，收治274人，空床數265床，收治比率約50.8％，醫療能量充足。