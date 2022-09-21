徐姓整骨師自稱「熊大師」在南京西路開設「熊門整體整療坊」，幫孫姓民眾治療椎間盤突出，2020年9月連續整骨、調整骨盆7次，孫認為整骨害他病情加劇，導致中重度失能，士林地檢署偵結，徐名片上印有「行政院衛生署字第０號」，涉犯假冒醫師資格執行醫療業務，違反醫師法，依法起訴。

徐姓整骨師多次接受媒體訪問，聲稱透過整骨，解決長短腳的問題，牆上、名片，印有「中術復字第０號」、「行政院衛生署字第０號」、「醫字第０號」，藉以取信患者，新聞片段都能看到證書掛在牆上。

孫姓患者上門求診，徐聲稱他的椎間盤突出病況不嚴重，只要整骨、調整骨盆就能獲得舒緩，不用立即開刀，前年9月7日、9月23日、10月8日、10月22日、11月12日、11月24日、11月25日，7次治療，不料最後一次整骨隔1天，就到台大醫院開刀，進行減壓手術，孫認為整骨害他病情加遽，提告過失致重傷。

徐辯稱，他有去參加勞委會開設的整復課程，取得證書，只是幫孫推拿、按摩、伸展全身、放鬆肌肉，不會幫患者治療，臉書帳號也不是他經營，也沒有自稱具有醫師資格，證書都是中華民國整復協會考取的。但檢察官根據衛福部回文，認定孫不具醫師人員資格，掛在牆上的牌匾、名片上印有字號錯誤百出，應該是「衛署醫字」而不是「醫字」，衛福部更澄清沒有授權協會核發證書。

孫提供整骨後傳訊給徐的訊息「昨天治療後，回家情況變得嚴重，現在右邊從屁股開始到腳趾都是麻的，髖關節也很痛」、「整個下半身都在麻，沒有感覺、沒有力氣，上大號也上不出來，小便也沒有感覺，很怕尿失禁」。徐要求當天回診，檢察官認為，徐的行為已不是一般的推拿、按摩，而是醫療行為。

起訴書指出，徐多次替眾多病患進行醫療行為，已違反醫師法，另外孫本身罹患椎間盤突出的問題，檢察官認為，病況更加嚴重的原因很多，不能歸咎於徐，過失致重傷害部分予以不起訴。