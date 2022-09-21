泰國知名網紅兼DJ Mika(Niparat konyai)，有著火辣身材以及大膽作風，因常曬在家中菇園工作的火辣穿搭，讓她以「超兇女菇農」封號而聲名大噪，甚至多次登上PTT表特版，受到大批死忠粉絲喜愛。近日她的一支菇園掀衣片被網友瘋傳，尤其彎腰起身時，車頭燈產生不小晃動，吸引破萬粉絲湧入觀賞。

近日DJ Mika在社群貼出整理香菇的影片，影片中，她因菇舍內部太過炎熱，欲掀開已濕透的灰色上衣，經抖動表面汗珠幾下，亮出裡面的超巨型車頭燈，可惜辣眼球畫面僅有數秒，粉絲們根本來不及看完；隨後Mika著手整理架上一包包香菇，移放到袋子時，彎腰炸出胸部的完美輪廓，畫面養眼又清涼。

DJ Mika掀衣散熱時露出車頭燈，讓上萬粉絲狂噴鼻血。(圖/DJ Mika IG)

更引人注目的是，Mika放好香菇起身時，似乎是動作幅度太大，長輩跳動數秒，搭配菇舍背景明亮陽光，令觀眾印象深刻。不僅瘋狂轉發影片，還有不少人湧入她的IG，喊道：「她全身有香菇味」、「我喜歡這個菇舍賣的香菇」、「有缺男助手嗎我想去幫忙」、「掀開衣服那一瞬間，我想飛奔到這個菇農身邊」。

Mika美照在今年5月被轉貼到PTT表特版，原PO表示友人無意見到對方後，「香菇越來越大，再這樣下去我很擔心」，因此要大家幫忙找IG帳戶；當時的Mika是穿透視白衣以及超短熱褲，所穿衣服因汗水濕透令黑色內衣及長輩若隱若現，超辣畫面勾起廣大鄉民注意，沒過多久就被神出身分，自此走紅網路。