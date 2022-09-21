國民黨桃園市長候選人張善政涉嫌農委會研究案抄襲案，今召開記者會說明；民進黨發言人謝佩芬表示，張善政躲了22天後，才終於出來面對公眾，但記者會內容除了大篇幅的自我吹噓之外，毫無新意，也沒有誠意說明真相。

謝佩芬說，張善政對於關鍵的抄襲部分仍舊老調重彈、不斷閃躲，還試圖拿農委會已澄清過、早已失效的保密條款做為擋箭牌，東扯西扯就是沒有具體說明。

謝佩芬說，張善政在記者會中，數次提到「我們宏碁」，卻不肯以計劃主持人的身份承擔應有責任，對比剛被爆料時，張自己說「不要拖宏碁下水」根本是自打嘴巴。

謝佩芬強調，請張善政不要再陷民間廠商於不義，做為擔任過行政院長的政治人物，請做個有擔當、有高度的候選人，勇敢承擔自己過去的錯誤。

謝佩芬表示，張善政自從被踢爆抄襲後，便不斷狡辯，一下說是資料蒐集，一下說是合理重製，還多次取消記者會，對於農委會中的「研究成果內容不得有抄襲、剽竊」完全隻字不提。

她說，今天的記者會自吹自擂的貢獻中，「產銷履歷」部分更立刻遭媒體打臉，農委會早已於2004年就著手規劃推動，可見張善政根本就是說謊成性，連許多公開可查詢的訊息都要造假、牽拖。