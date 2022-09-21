Gold Tab系列以懷舊又酷炫的角度詮釋年輕族群喜愛的都會穿搭風格。（Levi’s提供）

EDWIN攜FILA推服裝、褲款，女模特所穿的聯名款丹寧褲3680元、寬版厚磅T 1880元。（EDWIN提供）

西門商圈向來是年輕人喜愛逛街的好去處，丹寧品牌Levi’s看好街頭潮流延燒，加上未來科技引人遐想，於西門町開設具未來感的旗艦館，走進一瞧可見魔幻光束搭木質色調，外加回收丹寧面料重組的藝術品營造摩登氛圍，也間接呼應永續精神，該店亦可體驗首創的丹寧客製服務，讓消費者可在專屬丹寧面料上發揮創意。

新旗艦館亮點為搶先全台開賣青春繽紛Gold Tab系列，以懷舊為靈感混搭大地色調和三原色打造連帽上衣、慢跑褲等運動型單品。Levi’s同時集結7間具原創風格的西門商家打造DenimVERSE丹寧宇宙，10月9日前到西門旗艦館及7家店點完成任務可獲限量丹寧小禮。

EDWIN秋冬新品同樣走懷舊時尚，與運動品牌FILA聯名推褲款，材質選用經典ICON圓織丹寧，具360度全方位超高彈力，寬版工裝版型滿足時下潮流，也能支撐與包覆人體肌群，褲管收窄顯現俐落線條，降低含水率的特殊機能紗線滿足乾爽體感。