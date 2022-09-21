台灣麒麟KIRIN人氣商品「午後の紅茶」推台灣限定迪士尼系列瓶中萌娃，把可愛的小熊維尼和熊抱哥通通收入瓶內，娃娃尺寸有三分之二個瓶身高，即起陸續於7-11門市登場，另在官方FB粉專指定貼文按讚、tag好友並上傳與商品合照，即可參加三瓶飲料加娃娃組合抽獎。

「午後の紅茶」推出迪士尼系列三款組合，有經典的「熊抱哥經典款奶茶組」，滿足喜愛醇厚奶茶甜蜜香甜的消費者；小熊維尼典藏款及小熊維尼異色款，兩款搭配的都是無糖紅茶系列，享受輕盈無負擔的同時，在口感和滋味上依舊能滿足消費者的味蕾。不論是獨自享受或是與親友分享，都能與可愛的迪士尼娃娃，一同享受專屬的輕式下午茶。

「午後の紅茶」系列飲品已推出將近40年，呼應健康飲食趨勢推出減糖或無糖茶飲，KIRIN董事長也透露，獲得消費者青睞的主因，歸功於研發部門不停地對旗下產品進行研發及製程優化，為每一款飲品精選適合的茶葉、產地搭配完美比例。