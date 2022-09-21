一項今天發表的研究指出，2060年以前，不斷攀升的肥胖率將對世界經濟造成3.3%的國內生產毛額（GDP）損失，不僅會減緩低收入國家發展，更讓人們難以過上健康生活。

法新社報導，這篇經同儕審查的研究發表在「英國醫學期刊全球健康」（BMJ Global Health），是首次對肥胖造成的經濟影響進行各國預估。肥胖是導致其他非傳染性疾病的主因，如癌症、糖尿病和心臟疾病。

這項研究也包括各國超重或肥胖人口的預測，身體質量指數（BMI）大於25的成人代表超重，大於30則屬於肥胖。

研究主要作者紐金特（Rachel Nugent）在聯合國大會（UN General Assembly）場邊一場簡報會告訴記者：「全球有接近2/3成人超重或肥胖，我們預測2060年前將增至3/4。」

目前情形共造成全球GDP約2.2%損失，預期資源匱乏國家影響增幅最大。

中國、美國及印度絕對是受肥胖影響最大的國家，預期中國將因此損失10兆美元（約新台幣314兆元）、美國2.5兆美元（約新台幣78兆元）、印度8500億美元（約新台幣27兆元）。

至於對GDP的影響，影響最嚴重的國家預計包括阿拉伯聯合大公國，肥胖恐影響該國約11%GDP，對加勒比海國家千里達及托巴哥共和國GDP的影響也達10.2%。

這份報告分析直接損失及間接損失，直接損失主要由醫療費組成，間接損失包含過早死亡和生產力損失。過往研究僅聚焦在直接損失。

紐金特說，「較不明顯的（間接）損失會拖累發展」，「如果我們沒有經歷這樣的生產力降低與過早死亡，我們可以更快速發展和成長，加速改善人們的生計」。

世界衛生組織（WHO）營養健康與發展部門主席布蘭卡（Francesco Branca）表示，確實有幾種方法可以解決肥胖問題蔓延，並避免更糟的後果，像是運用政策調高造成肥胖的食物價格，如高脂肪、高糖分的飲料和食物等。

報告中也強調，過重和肥胖帶來的經濟損失「不能歸因於個人行為」，而是社會和商業優先事項塑造環境的結果，因此解決問題的責任在於當權者。