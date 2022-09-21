東部這個月發生數次地震，花蓮、台東也傳出不少災情，來自花蓮的T1聯盟新北中信特攻後衛林韋翰，不但捐款2萬協助賑災，也捐出自己在大陸CBA青島隊的球衣義賣，希望可以影響更多人出錢出力幫忙花東災民。

林韋翰昨天透過臉書粉專表示，最近地震頻傳，台東與他的家鄉花蓮都傳出災情，很多地方的房子跟道路都坍塌了，他希望能幫上一點忙，所以提供在青島的球衣出來義賣，台幣1000元起標，留言起標增額以100元為倍數，結標時間22日中午12點，會以7-11店到店寄給得標者，另外他也會捐款20000，於相關單位成立捐款帳戶後即時匯入，歡迎大家一起出一些力來協助需要幫助的人，這件義賣球衣目前喊到2萬元。

今天（21日）幫助新北中信特攻在跨聯盟籃球邀請賽102比86擊敗SBL台灣銀行後，林韋翰表示，這次地震所幸在老家的家人們都平安，他能安心在比賽為球隊勝利奮戰，自己之前也有參與過公益活動，這次看到地震災情嚴重決定幫忙，希望這個善的力量影響更多人投入，他也笑說：「我也跟隊上同樣是花蓮人的學弟魏嘉豪開玩笑要他一起捐錢，不過我不會強迫，但如果有更多人支持也很棒。」

新北中信特攻目前在跨聯盟賽事小組賽3戰全勝領先，是該分組唯一不敗隊伍，教頭李逸驊表示，昨天看到台銀逆轉勝PLG新竹街口攻城獅，賽前就提醒球員不能鬆懈；進帳21分、10助攻的林韋翰則說，回來有在教頭李逸驊建議下調整投籃姿勢，但球隊勝利主要是好在團隊、不只有個人。

台銀總教練陳國維指出，賽前設定東西沒做到，外線漏很多分數，下半場未能像昨晚對攻城獅強勢起來，無法追回失去的分數。