處理器大廠美商超微（AMD）發布全新Ryzen 7020系列以及Athlon 7020系列處理器，帶來效能、生產力以及敏捷性的完美平衡。Ryzen與Athlon 7020系列行動處理器基於Zen 2核心架構並內建AMD RDNA 2顯示核心，帶來優異的執行效能以及高達12小時的電池續航力，讓使用者能極致發揮筆電的功用。

AMD資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD藉由頂尖的效能與長效的電池續航力，徹底革新輕薄筆電的定義。我們非常高興透過全新Ryzen 7020系列與Athlon 7020系列行動處理器，將使用者對高階筆電所期盼的所有效能與功能普及至主流筆電市場。不論任何價位區間，使用者都能從AMD獲得最佳體驗。

全新Ryzen與Athlon 7020系列行動處理器採用台積電先進的6奈米製程技術打造，帶來速度、時尚與續航力的完美平衡。透過智慧電池管理與專屬的影音播放硬體，配備Ryzen與Athlon 7020系列處理器的系統非常適合在家中與行動時執行視訊會議與協作、辦公室生產力與多工處理、以及和親友聯繫等應用。

超過90％的受訪筆電使用者表示電池續航力對於行動系統來說至關重要，他們每天平均使用筆電電池達3個小時。更極致的情況下，近三分之一的受訪者每天使用長達10小時的電池電力。結合台積電6奈米技術以及創新的Ryzen 7020架構，讓AMD Ryzen處理器能以主流系統的價位提供高階系統的電池續航力，不插電可持續執行高達12小時。此外，Ryzen 7020系列處理器提供頂尖效能，相比AMD Ryzen 3 7320U CPU，帶來高達58％的多工速度提升，啟動應用程式的速度則快了31％。

憑藉AMD RDNA 2顯示架構，AMD Ryzen與Athlon 7020系列行動處理器能驅動多達4部顯示器，並透過內建Radeon 610M系列顯示核心與先進解碼技術支援高解析度串流視訊。

搭載Ryzen與Athlon 7020系列處理器的系統皆支援Windows 11並配備Microsoft Pluton安全處理器，能完全支援Windows 11各項安全功能。新款處理器亦配備全新現代平台與支援先進技術，其中包括待命模式（Modern Standby）、語音喚醒、快速充電、高速LPDDR5記憶體等。

宏碁、HP、聯想等全球OEM夥伴廠商預計將於2022年第四季推出搭載Ryzen與Athlon 7020系列行動處理器的新系統，建議市場售價從399美元起。