百貨龍頭新光三越年度周年慶預計10月6日登場，在疫情常態化與加碼促銷刺激下，全檔目標上看208億，較去年同期成長逾1％，首波南西等六店率先打頭陣，以聯手逾6,000家品牌廠商打造生態圈模式促銷，指定業種滿萬贈萬點skm points，扣百點即抽百萬賓士GLA等，有望先衝一波買氣。

新光三越指出，國人在習慣與疫情共存下，7、8月消費力充分被刺激、加上年度周年慶促銷力度大，像是台北南西店化妝品就推出80萬組優惠套組、最低38折起促銷，線上線下優惠平均折扣自5折起，有信心業績能夠突破目標創下新高。

新光三越在度過第二季的疫情大爆發後，下半年業績表現超乎預期，7、8月都較去年成長20％以上，9月至今也有相同幅度成長，加上第四季本就是消費旺季，相對看好周年慶表現；至於去年政府發放五倍券的刺激效應，相對今年沒有振興動作，新光三越表示，民間消費動能已恢復正軌，且目前為止全台業績均回復疫情前盛況。

而今年首度加入周年慶的skm points會員點數，將推出滿千元贈千點擴大回饋規模，會員點數除了可直接折抵消費，更可扣點兌換法拉利級設計品牌Pininfarina精品廚具與日本BALMUDA美學家電，扣百點還可參加百萬賓士車抽獎，放大點數價值。