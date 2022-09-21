亞洲細胞治療大會（ACTO 2022）22-24日登場！台寶生醫（6892）21日表示，將展示全球首個經基因修飾成功改造出航空母艦等級的細胞治療（SuperCarrier MSC）平台，另外，開發出全球首個治療下肢缺血新藥MSC-VEGF，預計明年在台、美同步啟動臨床一期試驗。

ACTO的前身為國際細胞治療協會（ISCT）亞洲分會，主要任務為推動亞洲細胞醫療發展與國際合作，提供各國專家學者及政策參與者齊聚一堂共同探討細胞治療的商業化，以及亞洲各國法規問題的平台。今年ACTO將匯聚逾 400 位國際專家學者及政策參與者，透過虛實整合的會議方式，展現台灣業者與專家學者多年的研發成果及學術實力，提升台灣細胞醫療的國際能見度。

台寶今年首度參展，營運長楊鈞堯表示，將展示「低氧誘導」、「細胞功能分析」、「細胞修飾」與「基因載體」等獨特專利平台技術，以及開發中的四大細胞新藥產品線，包括治療膝骨退化性關節炎新藥ChondrochymalR、治療糖尿病足造成的傷口不癒合新藥BiochymalR、治療急性心肌梗塞新藥TWB-201，以及治療下肢缺血新藥MSC-VEGF。

其中，MSC-VEGF是全球首個透過細胞修飾改造的SuperCarrier MSC技術平台所開發。該技術是由美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）獨家授權，而技術發明人Fernando A. Fierro教授為國際知名幹細胞研究學者，長期專注於間葉幹細胞（MSC）、骨骼幹細胞與骨骼前驅細胞等生物學研究，開發出多項應用於修復受損組織、降低發炎等再生醫學療法，研究成果豐碩，今年也應ACTO大會邀請來台發表演講。

楊鈞堯指出，MSC-VEGF是利用基因修飾骨髓MSC，使其分泌血管內皮新生因子（VEGF）的功能大幅提升至未修飾前的7倍以上，促進患者下肢的血管網絡生長，重建血液循環，能從根本原因治療下肢缺血。

台寶藉由授權引進UC Davis的創新基因修飾技術，加上擁有專為細胞治療打造的PIC/S GMP規格細胞製備中心，有機會成為全球第一家將異體基因修飾MSC帶入市場的業者，並將MSC-VEGF開發成全球首個治療下肢缺血的新藥，預計明年向美國FDA申請一期臨床試驗許可（IND），進軍國際市場。