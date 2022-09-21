致力研發新一代超音速客機的新創公司大噪科技(Boom Technology)遇到研發挫折，原來與之合作的引擎供應商勞斯萊斯(Rolls-Royce Holdings)在經過評估後，認為未來的超音速商用航班經濟前景不明，決定結束2年的合作。一但沒有引擎，那麼設計再優秀的超音速客機也是白費。

有趣的工程(InterestingEngneering)報導，能夠縮短飛行時間，在5小時內就從邁阿密抵達倫敦，是航空旅客的夢想。成立於2014年的大噪科技就希望實現這一想法，他們最近完成』」推出「序曲」(Overture )超音速飛機的最終設計，它看起來很像1970年代的協和式客機(Concorde)，但體積要小得多，載客人數為80名。據該公司的分析，序曲客機較小的體量，可以使營運成本較低，而且新設計的機體也較為省油。

該公司已獲得美國聯合航空公司的前期訂單，到2029年交付20架飛機，並可以選擇再增加40架。另外，美國軍火巨頭諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)也在7月與大噪達成業界合作，尋求軍用超音速運輸機的衍生型。

然而，就在一切都看似很有希望的時候，卻傳出了壞消息，原本的引擎合作對象勞斯萊斯集團，在本月早些時候宣布已終止與大噪科技的2年合約。

勞斯萊斯表示，在仔細考慮「商業航空超音速市場」，評估認為這不是未來的優先事項。換言之，勞斯萊斯對於未來的超音速客運前景並不看好。

麻煩的是，其他的航空引擎商也沒有興趣，通用電氣航空(GE Aviation)、漢尼威爾(Honeywell)和賽峰飛機發動機公司(Safran Aircraft Engines)也公開表示，超音速發動機也不是他們的優先事項。

會出現這樣的轉變，是因為各界開始重視起航空的排碳問題，國際民用航空組織 (ICAO) 指出，超音速飛行時，每名乘客每公里的燃料消耗量，是亞音速飛行的7~9 倍。假如不修改現有超音速引擎的設計，那這種飛行就注定不環保。

大噪科技之前曾表示，它將使用可持續航空燃料（SAF），來抵消超音速旅行的碳排放。然而國際民航組織認為，可持續航空燃料應該用在更有經濟效率的地方，也就是亞音速飛行。

大噪科技現在必須說服發動機製造商，為他們研發油耗效率達標的引擎，或是修改飛機設計，這都是相當大的挑戰。