美國商務部近幾年以國安為由，先後限制多家大陸科技相關實體出口。根據《金融時報》報導，美國多名兩黨重量級議員呼籲白宮再採取行動，將陸記憶體晶片巨頭長江存儲列入實體清單，原因是該公司向華為旗艦新機提供記憶體晶片。

民主黨參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）向金融時報表示，他對該媒體取得的一份報告感到擔憂。報告指長江存儲為陸科技巨頭華為新款摺疊旗艦手機Mate Xs 2供應NAND快閃記憶體。

電子設備分析諮詢公司IP Research Group報告稱，這可能違反美國出口法規「外國直接產品原則」（Foreign Direct Product Rule）。舒默表示，「這份報告令人十分不安，要求政府應盡快採取行動，將其列入實體清單」。

此外，參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）、參議員盧比歐（Marco Rubio）也支持將長江存儲列入實體清單。眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）也贊同這項做法。

一位不具名商務部官員雖拒絕對此發表評論，但透露工業和安全局（BIS）正在審查與大陸有關的現有政策，並可能尋求採各種法律、監管，或是執法工具，以防先進技術落入不當之人的手中。

值得一提的是，此前蘋果（Apple）也因將長江存儲列入iPhone供應商，被多位議員施壓。而蘋果也向金融時報證實，正考慮向長江存儲採購NAND快閃記憶體。