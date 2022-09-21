雖然疫情還是有所限制，但不少團隊已開始恢復國際交流和巡演，即將在10月首度來台的布拉格愛樂管弦樂團，特別為台灣觀眾準備了兩套曲目，一套是捷克斯拉夫音樂以及俄羅斯音樂的經典作品，另一套則是維也納古典樂派作品， 樂團總監凱特琳娜．卡利斯托娃表示，希望能向全世界介紹捷克的音樂。

樂團總監凱特琳娜．卡利斯托娃表示，「創辦人創辦布拉格愛樂的初衷，是希望能培養新生代音樂家，也因此從音樂院選出優秀音樂家，並加以訓練，也讓年輕音樂家可以加入，一起向世界介紹捷克音樂，還有作曲家作品。」

布拉格愛樂管弦樂團成立於1994年，是由指揮家吉里．貝洛拉維克創辦，樂團成員組成平均年齡為38歲到40歲，卡利斯托娃表示，雖然成立的時間不是那麼長，樂手也偏年輕，但是在演奏經驗以及和國際指揮家的合作經驗都很充足。

相較於百年老團捷克愛樂，卡利斯托娃表示，布拉格愛樂是以編制較小型的室內管弦樂團起家，至今團員幾乎沒有換過，「都是從創團到現在，也因此更能了解布拉格愛樂的屬性，也更能掌握性格，每個樂手都有極佳的演奏能力，能掌握室內樂曲，並把管弦樂曲演奏得很好。」

卡利斯托娃曾在2020年隨著布拉格市長茲德涅克．賀瑞普來台，她對當時台灣的防疫措施印象深刻，那年也去了故宮，她對台灣人的親切笑容印象深刻。卡利斯托娃表示，上次來台還沒機會去更多地方走走，疫情之下在韓國、日本等地巡演，也往往因為隔離而僅能往返於飯店和音樂廳，這趟來台，她會很希望如果有機會能多體驗台灣的文化或是造訪特色景點。

布拉格愛樂的首趟台灣行，預計於10月8日在台北國家音樂廳、10月9日在台中國家歌劇院、10月10日到屏東演藝廳，10月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。

第一套為史麥塔納的歌劇《被出賣的新娘》序曲、德佛札克《第九號新世界交響曲》和拉赫曼尼諾夫的《C小調第2號鋼琴協奏曲》。另一套曲目為貝多芬《艾格蒙》序曲、《Ａ大調第七交響曲》以及莫札特《d小調第20號鋼琴協奏曲》。音樂會將由首席客座指揮列奧．斯瓦羅夫斯基率領樂團，鋼琴家為安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）。