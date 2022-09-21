鄧紫棋日前推出新歌MV〈不想回家〉。（華納音樂提供）

周興哲即將登上台北小巨蛋開唱。（星空飛騰提供）

華語樂壇競爭激烈，在YouTube華語歌曲破億排行榜當中，哪些歌曲點閱率最高？根據「觀看次數最多的YouTube中文音樂」排行榜顯示，華人歌壇點閱率最高的男女歌手，分別為周杰倫〈告白氣球〉及鄧紫棋〈光年之外〉，點閱皆已突破2億，前10名還有薛之謙〈演員〉、田馥甄〈小幸運〉、黃明志ft.王力宏〈漂向北方〉、Under Lover ft. 玖壹壹春風〈癡情玫瑰花〉、曲婉婷〈我的歌聲裡〉、胡夏〈那些年〉等。而周杰倫、鄧紫棋及周興哲都有4首歌曲點擊破億，成績最為風光。

樂壇天王周杰倫暌違6年發行《最偉大的作品》，同名主打MV在YouTube點閱率2個月逾2000萬，勢如破竹。其實他出道以來的歌曲一直都相當受歡迎，已擁有4首破億金曲，包括〈告白氣球〉、〈等你下課〉、〈算什麼男人〉以及他與張惠妹合唱的的〈不該〉。其中〈告白氣球〉僅花289天就破億，創下最短時間破億的男歌手，點擊率累積至今更高達2.3億次，證明了周杰倫縱橫樂壇22年，好歌源源不絕，MV也精彩值得歌迷一再點閱，一再超越自我的周杰倫始終穩坐最受歡迎天王寶座。

女歌手部份，鄧紫棋4支MV〈光年之外〉、〈再見〉、〈倒數〉、〈來自天堂的魔鬼〉連續破億之外，〈光年之外〉也讓她成為最短時間內歌曲播放破億的女歌手，現在更累績到2.56億，成為「華語歌曲破億排行榜」冠軍。

而周興哲則是最年輕的破億歌手，擁有〈以後別做朋友〉、〈你好不好〉、〈如果雨之後〉、〈怎麼了〉4首破億金曲。他即將於10月21日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會，粉絲也相當期待在演唱會上聽見他現場詮釋這些夯曲。

表／觀看次數最多的YouTube華語歌曲排行榜Top10

Top 1.〈光年之外〉鄧紫棋 2.56億

Top 2. 〈告白氣球〉周杰倫 2.36億

Top 3.〈演員〉薛之謙 1.91億

Top 4.〈以後別做朋友〉周興哲1.909億

Top 5.〈漂向北方〉黃明志ft.王力宏 1.908億

Top 6.〈你，好不好〉周興哲 1.89億

Top 7.〈小幸運〉田馥甄 1.885億

Top 8.〈癡情玫瑰花〉Under Lover ft. 玖壹壹春風 1.81億

Top 9.〈我的歌聲裡〉曲婉婷 1.807億

Top10.〈那些年〉胡夏 1.74億