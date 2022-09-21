民眾黨新竹市長候選人高虹安日前在記者會上，稱自幼成績優異「不是像中華大學夜間部」，引爆中華大學師生不滿的情緒，而高虹安今（21）日為此兩度道歉，中華大學也發出聲明回應，沒想到其中的內容卻讓網友傻眼，直說「難怪會被瞧不起」。

中華大學學生會今日在FB粉專上傳高虹安的道歉影片，高虹安表示，因被特地媒體抹黑論文抄襲，為了回應外界質疑，在委屈、憤怒的情緒下用了不精確的用語，兩度在影片中致歉。

而中華大學稍早也發出聲明稿，表示校方接受高虹安的道歉，更提及校內數據顯示，「若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一」。

中華大學表示接受高虹安的道歉，不過聲明的內容卻引起網友熱議。（圖／翻攝自FB 中華大學 Chung Hua University）

其中「CP值」三字引發網友熱烈討論，紛紛在聲明底下留言，「當你用平均30分的指考領到28k，還能不第一？」、「第一次看到CP值是這樣算的，笑死人了」、「哇！還會算分數起薪CP值耶，天啊這什麼學校」、「鬼才算法，真的超屌」、「什麼精神勝利法，難怪被高虹安瞧不起欸」、「某種意義沒錯啊，中華畢業能騙到市長薪水耶」。