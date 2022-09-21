桃園航空城區段徵收範圍大，許多居民陸續遷出，過去里長會運用市府編列的里基層建設經費，撥出部分預算購買半透明家用垃圾袋發放給里民，但隨民眾紛紛搬遷至其他里或區，卻領不到垃圾袋，認為應以公平原則繼續發放，引起巨量民怨，更有里長形容是「垃圾袋之亂」。對此，大園區公所與各里長協調後決議放寬認定，民眾可向新設籍里辦領取，目前執行順利。

大園一名搬遷戶指出，長年以來，里辦都會撥出部分補助經費，向公所申請，購買垃圾袋提供里民使用，豈料今年3月因航空城區段徵收搬家後，不僅新設籍的里不發，原戶籍地的里也領不到，許多人都搞不清楚該如何領取，為垃圾袋吵得人仰馬翻，雖買垃圾袋金額不高，也有人質疑後續經費用途為何。

市議員游吾和表示，接獲很多市民反映，他們配合政府計畫搬遷也非自願性，依照公平性原則「該給的還是要給」，呼籲應重視每位搬遷戶的權益。

竹圍里長陳義盛則說，據了解桃園市未升格前，當地就有發放垃圾袋，此為各里的里基層建設經費，里辦會編列使用預算請區公所審核同意發包，這次「垃圾袋之亂」引發民眾抱怨連連，有民眾遷戶籍至大園其他里，戶政人員卻無法提供最新資訊，最後變成兩頭空，新家舊家通通領不到。

對此，大園區長徐藍科說明，上月已邀集大園各里長開會討論垃圾袋發放議題，決議請里長放寬認定，搬遷戶可找新設戶籍地里長領取，目前執行狀況一切順利，若遇問題會立即處理。此外，針對里基層建設經費，徐藍科也說，里長大多運用於里內小型工程修繕、公共用品以及相關里民福利等。