外役監逃犯林信吾涉嫌殺害2名員警後，法務部旋即擬定「外役監條例」修正草案，經提報行政院跨部會審議後，目前草案內容已達成共識，預計明天由行政院會審議通過後，將立即函請立院審查；在朝野有共識的前提下，預計下周草案將付委審查，而搭配修法的《警械使用條例》修正草案，最快9月30日將先行三讀通過。

現行的「外役監條例」，因標準過於寬鬆，間接導致受刑人鑽此漏洞逃逸，進而衍生台南員警凃明誠及曹瑞傑遭殺害的悲劇。對此，銓敘部今召開審查小組會議，認定兩人不顧生死奮勇執行任務，以致死亡，確定以最高等級之因公撫卹辦理。

為避免憾事重演，法務部在朝野催促下，近日也擬定修正草案，擬增設遴選門檻，包括暴力、強盜、人口販運、家暴等重大犯罪者不能申請，且服刑逾三分之一、累犯須服刑逾二分之一才准申請。該草案日前提報行政院審議後，在政委羅秉成協調下，經跨部會聯合審查，已有共識就此作為修法版本。

目前政院版本的重點，在積極要件方面，是針對現行規定是刑期7年以下、服刑滿2個月者即可申請外役監，草案則改為有期徒刑執行逾三分之一、累犯執行逾二分之一刑期，有悛悔實據，且1年內符合可提報假釋的受刑人，表現良好且無危害公共秩序、社會安全之虞等三項要件始得遴選。

在消極要件方面，則明確列舉「不得遴選」的情形，包括：故意犯罪致死、犯10年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，及犯下組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪均予以排除。

同時，草案在違規移回一般監獄的規定中，增列違反外役監安全或秩序、違反返家探視規定等情節重大、受傷或罹病、其他重大事由不宜在外役監繼續執行時，應報准後解送移回其他監獄執行。

羅秉成表示，法務部擬具的「外役監條例」修正草案經審查整理完竣後，已列為明天行政院會討論事項，請核函請送立法院審議。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間表示，「外役監條例」修正草案送達立院後，最快下周就會送院會交付委員會審查，只要朝野有共識，會以最快速度處理。他也說，與該草案搭配修法的《警械使用條例》修正草案，因修法文字內容朝野大致有共識，因此預計9月30日就可由院會進行處理。