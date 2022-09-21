新冠肺炎肆虐2年多，許多行業業績萎縮，但台中市議員邱素貞卻發現，台中市兒少詐欺嫌犯人數不減反增，要求警察局、教育局等局處應盡快想辦法，降低青少年犯罪率。市長盧秀燕也說，這不只是社會問題也是國安問題，是很重要的議題。

台中市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，受疫情影響，許多活動減少，讓各行各業叫苦連天，但詐欺嫌犯人數不減反增。2021年全台查獲青少年嫌疑犯4.2萬人，涉詐欺比例百分之24。

邱素貞指出，根據台中市政府警察局統計，台中市兒童少年（未滿18歲以下）犯罪人數統計，從2019年每10萬人有1004位嫌疑犯，到2021年每10萬人有1226人，兒童、青少年人口犯罪率呈現上升趨勢，加上詐騙占比最高，顯見集團未受疫情影響，持續透過各種管道吸收年輕族群。

面對少子化影響，兒童、青少年涉嫌詐欺案件卻增加，不僅危害治安，更嚴重減損青年勞動力，形成國家發展危機，邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人要求警察局、教育局等單位，儘速提出具體因應之道，降低青少年犯罪率。

市長盧秀燕說，這是社會議題，也是國安議題，她高度重視。孩子若走入歧途大多有兩種狀況，一是家庭非常辛苦急於脫貧，想找快速道路而被騙；另一是價值觀偏差，急於快速致富，要多管齊下處理。價值觀從家庭教育、學校教育做起；政府要如何協助脫貧，再加上社會網路化，如何攔截詐騙孩子的管道也非常重要。

警察局說明，局持續運用各項偵查技巧積極追查並落實蒐證，強化與金融機構、超商、保全業、計程車業間通報聯繫，並針對高發詐欺案件以分層分眾方式宣導，公布新犯罪手法及其預防策略。

教育局表示，會督導各級學校每學期加強辦理「校園法治巡迴宣導」、「反毒、識毒、拒毒巡迴宣導」、「防制詐騙巡迴宣導」，增進學生法治觀念，避免觸法或因知能不足涉入犯罪行為。

社會局指出，依據「少年偏差行為預防及輔導辦法」分工，觸法少年由少年法庭審理裁定，曝險少年由少輔會辦理預防及輔導工作，其餘兒童少年若有偏差行為者，依學籍分流教育局或社會局協助服務，若兒少家庭有經濟困頓、兒少保護、身心障礙等議題，社會局將提供相關資源與協助。