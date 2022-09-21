台中市議員21日在台中市議會市政總質詢時提到，台灣已進入高齡化社會，但自老人福利法施行後，原先住宅法內的老人住宅專章反而沒有落實，呼籲市長盧秀燕應針對銀髮族在社宅導入銀髮設計，打造老人專屬社會住宅，讓台中成為銀髮族宜居城市。社宅處則回應，待社會住宅存量夠，會規畫專屬社宅。

李中表示，英國女皇日前逝世，據聞在此之前她因為跌跤以致身體出現狀況，而長者居家的安全和住宅設計很有關係。李中說，原本內政部頒佈的住宅法有老人住宅專章，考量老人需要有人陪伴或者搭乘輪椅輔具等需求，針對寢居空間大小、樓地板材質、門的寬度、電梯大小等都有專門設計，但卻在老人福利法實施後停止使用。

李中指出，台中市身為全國第二大都市，要優先讓銀髮族住得舒服、住得有尊嚴，建議都發局，要建立高齡者專用出租市場、改建貸款等相關機制，鼓勵民間業者投入銀髮族住宅的市場，也建議都發局可以思考專門興建老人社宅社區，不僅娛樂需求不同，輪椅的使用使用也會讓電梯、走道等需要有不同無障礙配套設計。

李中最後建議，若市府能透過租用抵費地的方式，就能直接在13期重畫區內興建社會住宅，銀髮長輩將能更快獲得照顧。

台中市住宅發展工程處表示，社會住宅均依住宅法第4條規定，保留40％戶數比例，優先提供65歲以上老人等經濟或社會弱勢者，並視個案社宅區位條件，給予不同申請對象給予加分，以梧棲三民好宅為例，65歲以上長者即享有加分優勢，也協助降低租金負擔並儲蓄購屋基金。若後續達到一定社宅存量後，將再評估依特定族群需求規畫專屬社宅。

另，針對租用13期抵費地興辦社宅部分，社宅處表示，市府若以抵費地興辦社會住宅，需有償取得，無法以「租用」方式辦理，目前住宅處已針對南區大慶段機關用地辦理先期評估，預計111年底完成可行性評估，後續將聽取多方意見並參酌先期規畫評估結果辦理。