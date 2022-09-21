台灣心臟科權威、曾任三任總統御醫的前台北榮總副院長姜必寧今天逝世，享耆壽93歲。他的得意門生，同樣擔任過總統李登輝御醫的陳雲亮指出，姜必寧一生最大的貢獻，莫過於設立心臟醫學研究發展基金會，為海峽兩岸培育出許多心臟新銳醫師。

台北榮總院長陳威明表示，姜必寧最為人知的就是曾擔任前總統蔣中正、嚴家淦以及蔣經國的御醫，他在42歲時便以心臟科專家加入蔣中正的醫療團隊，後來則擔綱嚴家淦、蔣經國兩位總統的醫療小組召集人。

陳威明指出，姜必寧是北榮上下都相當敬重的老師與前輩，曾栽培過無數年輕醫師在台灣與國際間發光，影響北榮心臟內科，以及台灣心臟科相關領域發展甚鉅。

前總統李登輝御醫、前台北榮總心臟內科主治醫師陳雲亮表示，職業生涯走來最感謝姜必寧的照顧，他回憶，自己在1980年開始擔任台北榮總的總醫師，當時因為英文能力出眾受到姜必寧器重，以總醫師的身分被指派前往東南亞國協心臟醫學會進行研究論文發表，可說是全台第一人。

陳雲亮說，自己是香港僑生，在升任總醫師後不久，一度回到香港考取醫師執照，後來又在1984年回到台灣，最感謝姜必寧將他攬回北榮服務，並沒有因為「棄台返港」而把他當成叛徒，直到1998年，姜必寧還推薦他赴美參選美國心臟學院院士，奠定他日後在心臟科的地位。

陳雲亮指出，姜必寧一生心繫傳承，生前創辦財團法人心臟研究發展基金會，並指派他擔任秘書長，基金會宗旨是要培育年輕的心臟醫師，同時也是海峽兩岸心臟醫師交流的平台，每年都會頒發姜必寧獎，表揚兩岸優秀的心臟研究醫師，得獎者可獲新台幣20萬元，在台灣可說是相當豐厚的獎金。