「麻辣教授」曲家瑞將第一次聯名獻給了國際時尚配件品牌「CASETiFY 」，她今（21日）出席活動，笑稱很容易把手機摔得亂七八糟，所以一年要換好幾個手機殼，還曾一年換過7個手機，有時搭計程車搞丟，看電影放旁邊也忘記，自嘲：「我是不是得了健忘症，還是得了老人癡呆，後來才發現純粹是自己太忙了。」認為手機殼顏色很重要，要一目瞭然才不容易忘記。

前兩天台東大地震，工作室還好嗎？曲家瑞說還好，因自己經歷過921大地震後，已沒有地震可以嚇到她，地震當下在夜市專注買鹹水雞，完全感受不到晃度，坦言雖然還是會怕地震，因媽媽會怕所以她必須鎮定，那想找一另一半陪嗎？「已經把錢包、護照都裝好，下一次地震我就會背好馬上走了，不用找另一半。」

曾經以為愛情是全部的她，現在全心投入在創作上，比較擔心在畫作會因地震掉落，但她的戀愛雷達永遠一直打開中，對象條件只要「帥」，直言：「我有錢就好了。」至於會不會想復出螢光幕，她說看當年上《康熙來了》片段，覺得自己很好笑，但她現在認為「創作是一切」，錄影消耗太多能量，未來若有機會不排斥上節目，透露：「小S新節目有找過我，但我在畫畫沒去。」