洪都拉斯與王彩樺21日出席「2022高雄電影節X高雄原創」發表記者會，兩人在短片《春水奇譚》飾演一對互有好感的中年單身男女，劇情荒謬有趣，洪都拉斯不僅要跟自己的「小弟弟」決鬥，甚至上演「小弟弟」真人化，還被王彩樺挑逗喚醒雄性本能，為演出勃起戲碼，有幾幕得戴著假陽具上陣。

洪都拉斯說片中為了要演出生理反應，起初劇組在他胯下塞兩條毛巾，但形狀怎麼看都不對，讓他苦笑說：「第1次被這麼多人看！」美術組也直接動手幫他「喬」位置，最後索性找來假陽具給他穿戴，他開玩笑說：「差點穿著去超商買東西。」

王彩樺則在片中換上性感泳衣，不吝嗇展現保養有成的好身材，笑說現場目測洪都拉斯跟自己對戲時有起生理反應，洪都拉斯嚴正否認，稱看到對方絕對不會有反應。洪都拉斯也提到，很多中年單身男面對心儀的對象，會有別於年輕人，多了猶豫跟躊躇，面對性事更會害怕漏氣，「男孩子很怕力不從心，也怕對方安慰甚至說再來1次，現在要我再1次可能就是3天後了。」