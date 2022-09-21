根據《聯合報》公布的最新「兩岸關係年度大調查」，有53%的民眾並不滿意總統蔡英文處理兩岸關係的表現，負評較第二任首年增加13個百分點。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨現在選情不好，開始要打抗中了，但看到這個民調，發現也不夠力，所以現在麻煩來了。

針對最新「兩岸關係年度大調查」，沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，政治比愛情更不永恆，所以芒果乾（亡國感）也不是永遠有效，吃了會膩。基本上，對蔡英文的兩岸政策，大部分的時間都是不滿意，但是在這裡頭有出現一個黃金交叉，黃金交叉並沒有多久，馬上又死亡交叉了，又回到從前。

沈富雄接著表示，民進黨之所以在大選有票，就是芒果乾，但若走到極端，民進黨甚至認為，「抗中永遠有票」，到今天他們還在相信這個，連民進黨台北市長候選人陳時中都開始要打抗中了。

沈富雄認為，民進黨現在選情不好，開始要打抗中了，他們不曉得這已經不符合潮流、不流行了。所以當他們看到這個兩岸最新民調以後，會有一點猶豫，他們晚上開幕僚會議時可能會說，「再來打抗中，好嗎？」沈富雄覺得，民進黨現在打抗中，已經來不及了，但因為差距拉太大了，就又回到抗中了。但看到這個民調，發現也不夠力，所以民進黨現在麻煩來了。因此，兩岸關係需要很睿智、很有想法的人來處理。