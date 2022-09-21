台灣高檢署為嚴查不肖茶商以越南茶等境外茶混充台茶，日前再邀集檢警調、行政院食安辦公室等單位開會研商，加強查緝境外茶混充台茶不法案件，高檢署今天表示，執行查緝專案5個月以來，檢方現已扣押境外茶1.8萬台斤。

高檢署表示，為加強打擊境外茶混充台茶，防止境外茶影響台茶交易秩序，於本月16日下午邀集行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、農委會農糧署、茶改場，及調查局、保七總隊、一、二審檢察官，二度開會研商「加強打擊境外茶混充台茶聯繫會議」。

會中農糧署將推出「指定國產茶業為應登錄溯源資訊之農產品草案」，食藥署則提出「111年市售茶品產地標示聯合稽查專案」預定時程，並達成由高檢署統合各機關持續聯合稽查，並提升鑑驗量能等結論。

高檢署統計，全國各地檢署自今年4月6日第一次聯繫會議後，目前共偵辦37案，傳喚63人、拘提2人、搜索44處、扣押境外茶1萬8787.6台斤，13人交保，交保金額共221萬元，已起訴2件2人，緩起訴處分3件6人。