位於台9線上的玉興橋長170公尺，橋跨越秀姑巒溪橋，前年7月起由蘇花改工程處執行施工。（王志偉攝）

蔡英文總統今天勘災，因縣內有多座橋樑受損，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁也爭取中央支援、重建。（王志偉攝）

強震震垮玉里多座橋樑，有一座由蘇花改工程處執行、台九線玉里鎮跨秀姑巒的「玉興橋」，今年3月才因地震受損，32支預力梁全數更新，本月再度碰上強震，才吊掛的4支預力梁又掉落。總統蔡英文今天勘災，表示這是花東景觀大道的重要計畫，要盡快恢復施工，但後續還有餘震，工程團隊注意安全。

玉興橋列入花東安全景觀大道計畫工程，前年7月起由蘇花改工程處執行拓寬工程，今年3月花蓮發生規模6.6地震，長度170公尺橋樑，剛完成第一次吊掛作業，32支I型梁上樑完成，卻因強震被震垮，全面更新損失5000萬元。本月14日至16日施工團隊重新吊放完成，卻又碰上強震，4支預力梁落橋受損，幸好未釀人員意外。

總統蔡英文到場勘災，交通部長王國材、公路總局長陳文瑞簡報指出，受損預力梁必須重新施作，工期預估影響約45個日曆天。

蔡英文表示，這次地震花蓮公路災損相當多，感謝公路總局快速在地震發生3小時內搶通台9線玉里大橋、安通橋等7處災損路段。玉興橋工程關係到花東景觀大道計畫，希望盡快恢復後續施工，如期完成。也提醒施工團隊注意餘震、安全。

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁向總統爭取，包括高寮大橋、崙天大橋、玉長大橋、長富大橋和萬寧陸橋，都急需重建，總經費超過30億元。另外，六十石山和赤科山聯外道路已搶通，但需要拓寬才能根本解決問題，希望中央支持。

蔡英文說，赤科山、六十石山道路部分，請交通部研議，做根本性處理；至於縣府提出5座橋梁需要補強或重建，但災害準備金是以原狀恢復為主，還是請縣府先提前申請災害準備金，再看有哪些經費趕快來支應。