111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，大直高中的學生在警報聲響後，迅速前往安全避難地點集合。（郭吉銓攝）

111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，大直高中的學生在警報聲響後，迅速前往安全避難地點集合。（郭吉銓攝）

111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，大直高中的學生在警報聲響後，迅速前往安全避難地點集合。（郭吉銓攝）

111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，大直高中的學生在警報聲響後，迅速前往安全避難地點集合。（郭吉銓攝）

111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，大直高中的學生在警報聲響後，迅速前往安全避難地點集合。（郭吉銓攝）

111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，大直高中的學生在警報聲響後，迅速前往安全避難地點集合；圖為演練現場避難用膠盔。（郭吉銓攝）

正逢國際情勢變遷、天然災害頻傳，為維護校園師生的安全，台北市各級學校配合9月21日國家防災日，進行北市學校的防空地震複合式災害疏散避難演練！

臺北市政府教育局也訂頒臺北市校園111年國家防災日防空地震複合式災害疏散避難演練實施計畫及行動指引，透過線上說明會、實地到校輔訪等方式協助學校完成全校師生防空避難處所疏散動線及地震疏散位置規劃、劃設空襲、地震災害之防災地圖，期望藉由頻繁的複合式災害疏散避難演練，讓臺北市師生熟悉校園各種災害避難實務。

教育局表示，我們無法排除各種自然、人為災害來臨的可能性，要建立國人複合式災害避難正確觀念，從學生教育扎根做起，期許能從學生時代即建立國人複合式災害避難正確動作。教育局依國防部全民防衛動員署今年所製作之全民國防手冊，呼籲民眾只要聽聞空襲警報聲響起，應立即疏散往地下室等防空避難處所實施避難，於就避難位置後，保持低姿態、遮眼摀耳嘴微張及胸口離開地面的動作，俾導彈、炸彈爆震時之衝擊波對身體造成最小的危害。

經由國家防災日複合式災害演練機會教育，未來國人聽聞空襲警報聲響的反應勢必能夠更從容面對，也能將相關知識帶給家人、朋友，達到全民國防教育及提升民眾災害自救、互助的目標。