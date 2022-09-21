財政部賦稅署21日指出，若網路賣家尚未登記營業稅籍，且單月銷售貨物超過8萬元或勞務超過4萬元，應盡快辦理稅籍登記，以適用網路版市招輔導期優惠。
若網路銷售人達到營業稅課稅起徵點（銷售貨物超過8萬元或勞務超過4萬元），若在今年12月底前完成稅籍登記，在明年4月30日前可適用網路版市招（統一編號、商家名稱與網域位址等）輔導期，該期間內未掛上網路版市招可享免罰。
但如果網路銷售人是明年元旦後才辦理稅籍登記，則必須在登記日後15天內就要掛上網路版市招。
至於既有營業人為明年元旦後才變更為網路銷售人，則必須在變更後15天內完成網路版市招等法遵要求。
假設營業人逾期未掛網路版市招，則依營業稅法第46條第1款有關未依規定申請變更登記之規定處罰，其處罰除通知限期改正或補辦外，並處1,500～15,000元以下罰鍰；屆期仍未改正或補辦者，可按次處罰。
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