證交所今（21）日公布8月全體證券商稅後淨利55.8億元，較7月成長3.78億元、月增7.27％；累計前八月稅後淨利292.36億元，較去年同期衰退477.45億元、年減62.02％。

證交所說明，8月大盤（含集中及櫃檯市場）總成交值較7月增加1.67％，證券商經紀手續費收入較7月增加；8月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利益較7月成長6.41億元、月增58.54％。

另外，8月承銷出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益較7月成長7.97億元、月增高達813.27％；整體而言，8月全體證券商稅後淨利利55.8億元，較7月成長3.78億元、月增7.27％。

累計前八月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值衰退而較去年同期減少38.18％；另今年截至8月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退231.89億元、年減105.47％。

同時，前八月承銷業務淨利益也較去年同期衰退5.51億元、年減16.29％，全體證券商累計前八月稅後淨利292.36億元，較去年同期衰退477.45億元、年減62.02％。