許多人對於另一半無理取鬧，往往是希望能夠藉此吸引對方注意，不過有時可能有其他原因。一名逢甲大學男大生表示，近日遠距離戀愛的女友到台中玩，住在他的租屋處，沒想到第二天他買了女友要的關東煮後，對方卻無理取鬧吵著「我就說要黑輪咩」，甚至決定提早離開。不過許多網友看了之後全都笑翻，指出女友想吃的應該是逢甲關東煮名店「黑輪美」！

原PO在Dcard發文表示，由於逢甲大學又稱夜市大學，因此女友行前就查了許多周邊美食，兩人第一天的相處也一切正常。直到隔天晚餐，女友要他去買一家聽說很好吃的關東煮，他搜尋相關資訊後，到場買了幾百塊外帶回家，沒想到女友看了一眼之後卻是傻眼、臉垮掉。

原PO表示，吃完晚餐後他追問女友為何不爽，但對方卻是裝可愛吵架說，「我就說要黑輪咩」，甚至決定提早結束台中行，讓他傻眼質疑女友根本是無理取鬧，自己買的就是黑輪、關東煮，完全搞不懂她為何生氣，甚至一連生氣好幾天，「是我搞不懂黑輪還是我搞不懂關東煮？黑輪不就是關東煮？」

老饕指出，女友說的應是逢甲關東煮名店「黑輪美」。（翻攝自Dcard）

對此，有人指出「黑輪咩」其實是逢甲關東煮名店「黑輪美」，「到底誰要放生誰？原PO太遲鈍了，是黑輪美不是黑輪咩，誰跟你生氣在裝可愛」、「我覺得是出去買然後還買錯間問題比較大，明明就有明確說要吃哪間了，你不然就說太遠了不要去，說要去買錯還希望別人對你感激涕零嗎」。