金大土木女學生經常參與工程的第一線，並爭取至現場與施工夥伴一起努力(圖由金門大學提供)

國立金門大學土木與工程管理學系的兩位女學生鍾佩璇與林侑亭，日前參加「2022 Autodesk創意設計競賽」，擊敗眾多男性參賽者勇奪建築應用組銀獎。校方表示，該系的適性教學理念，鼓勵學生多元發展，為女學生加值專業能力與信心，不論是參加國內外競賽、證照、國家公務員考試等方面，均不遜於男同學，且近年來有逐漸居上的現象。

金大土木與工程管理學系主任陳棟燦表示，隨著土木工程自動化技術進步的趨勢，體力活依賴度明顯降低。而社會大眾對於工程類學生之刻板印象也逐漸轉變，越來越多的高中女生選擇以理工類組作為發展方向。以金大土木與工程管理學系為例，從25年前的首次招生，錄取學生的女性比例為1／10，至今女生已占招生總人數的1／4。

陳棟燦進一步指出，該學系因應個人特長發掘學生潛能，特針對女性學生的柔性溝通、細心與專注等特質，結合土木工程業界的需求，在課程規畫中增加工程管理等系列的課程。許多女同學的學習表現很優秀，已超越傳統上女生不適合在土木領域發展的認知。

金大表示，該校土木女力經常參與工程的第一線，並爭取至現場與施工夥伴一起努力。例如，從金門大橋搭船至海中央進行測量，到深入地下的高雄車站地下建築興建，或於台北陶朱隱園高層豪宅之上空安全管理，亦如使用電腦建構先進數位3D模型、3D雷達掃描與操作UAV無人機偵測等，均能看到她們的身影，歡迎有志於土木與工程管理領域的高中男女生，至金門大學實現人生理想。