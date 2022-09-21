黃男出門被警方誤認是通緝犯，結果雙方扭打在一起時造成臉部掛彩。

昨(20)晚間新北三重警在竹圍街圍捕1名疑似「通緝犯」的54歲黃姓男子，此影片也曝光，黃男在路口遭穿著白衣帶著安全帽的便衣翁姓員警攔下，黃男誤以為是有人找麻煩，便和翁警發生扭打，2人還一度摔倒在機車旁；事件發生也驚動附近住戶，有名劉姓男子見到「2打1」情況，要幫忙阻止卻也造成「雙手、手肘挫傷」。

54歲「航特退伍」黃男行經新北市三重區竹圍街1處巷口時，遭三重翁姓員警以「通緝犯」埋伏追捕，從影片中可見，黃男被員警攔下後，2人爆發嚴重肢體衝突，黃男便以雙手推擠，右手勾住員警頸部，一陣拉扯之下，2人摔倒在一旁的機車處，此時，另外1名江姓員警趕來協助制伏黃男，後來，支援警力已到，合力將黃男拖行上銬帶回派出所。

此事件發生，也一度引起周遭民眾關切，據了解，當時黃男剛走出家門沒幾步，就被便衣員警攔住，雙方產生扭打，然而，附近鄰居也不清楚，「到底二打一，誰對誰錯」，不過有名鄰居劉姓男子事發當下跳出來幫忙黃男，也造成「雙手、手肘挫傷」，劉男表示當下他質疑穿著便衣的警察，要求翁警拿出警察證件才可以幫忙抓人，但如果都不是警察，「這樣在路上就打一個人，我怎麼知道，你們是好人是壞人」。

黃男出門被警方誤認是通緝犯，結果雙方扭打在一起時造成臉部掛彩，全身多處擦挫傷。(黃敬文翻攝)

據悉，黃男是一所知名公立高中校工，並且是「航特退伍」，但他的右眼皮仍受傷縫4針、雙耳出血、雙膝也有傷口，全身多處擦挫傷，醫師研判可能有腦震盪，目前已出院返家靜養，黃男不僅對翁警及江警提出傷害、妨礙自由告訴，黃男家屬也揚言要提出國賠，討回公道。