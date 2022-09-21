23歲王姓男子歷經國家考試落榜，並在第2次國考即將放榜前夕，深覺可能再次失利，在心情低落且厭世情緒壟罩下，20日持美工刀刺殺祖父母及大伯，所幸送醫後無生命危險，鄰居獲悉後驚呼，家裡經濟不差，應該不至於給他壓力，鄰居也直言「真的想太多了」。
20日上午10時許，王男趁父母及弟妹等人外出工作及上學後，僅祖父母及大伯3名長輩在家，竟將美工刀及家中取得剪刀藏放於褲子口袋，先至一樓客廳，持刀剪剌殺祖母臉、胸部等處，待她倒地後，又前往一樓臥室，持刀、剪剌殺在床上睡覺祖父，並轉而剌殺身體癱瘓坐在臥室椅子的大伯。
王男在接受檢警偵訊時直言，自己長期因病所困，加上準備國家考試壓力大而深感厭世，且同住家中長者年邁多病、乏人照料，其實8月初就有殺害祖父母及伯父後再輕生念頭，並預先於文具行購罝美工刀3把，準備作為殺人犯罪工具。
王男母親對於兒子犯行、哀愁全掛在臉上，只認他非常貼心、不是什麼壞人，其餘不願多談。
鄰居低調表示，或許因為家中有身障人士，這家人較少跟人打交道。有人更透露，王男個性內向、孤僻，或許是幾次考試失利，擔心給家人帶來麻煩，才會做出傻事，但其實家裡經濟條件不差，不至於需要他扛家計，真的是想太多，對於這憾事眾人都覺得不捨。
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