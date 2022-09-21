「發票怪獸」是活躍會員超過220萬的發票對獎程式，原軟體開發公司春樹科技與虛擬貨幣暨區塊鏈技術MaiCoin集團達成戰略合作，使用AMIS帳聯網路科技公司旗下「Qubic Creator」NFT一站式發行服務，讓支持者可以在30秒內就完成虛擬錢包的註冊，並使用刷卡方式完成購買。

兩家公司將於9月22日再與台灣知名冷錢包公司SecuX，進行三方聯手合作，推出以實踐 I2E 「Invoice to Earn」為訴求的「LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」。

MaiCoin集團表示，「 LUCKIMON 幸運怪獸 NFT」使用ETH以太鏈鑄造，持有者掃發票就可以提高效能累積怪獸幣，不僅能兌換 iPhone、Switch 等 APP 內的高人氣商品，還可以兌換比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、美元穩定幣（USDT）等知名虛擬貨幣，等於一舉實踐「Invoice to Earn」，讓掃發票不只變成協助無紙環保的行為，更成為時下最潮最便利的賺錢方式。

此項合作，有望讓發票怪獸成為台灣最多人使用的P2E（Play to Earn）應用。而協力發行夥伴冷錢包公司SecuX，將提供獲得歐洲產品設計大獎（ePDA）最適合收藏數位資產的冷錢包－Nifty，作為購買者的配套，建構完整的數位資產資安體系，讓消費者能安心的收藏。

發票怪獸已先於7月底發行第一款「愛神戴蒙」NFT，共計10,000張，兩周內全數銷售完畢，為今年下半年NFT市場少數的亮點。銷售動能來自搭配完整的APP內應用生態，造成怪獸鐵粉強力的支持。