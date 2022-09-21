女星天心當年以偶像歌手身分出道，如今在圈內耕耘超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，實力備受肯定，而在人前呈現女強人形象的她，私底下個性其實有點迷糊，時常在社群平台分享與韓國老公金榮敏相處的過程，近日她和老公看到車子冒煙的畫面，結果老公讓她快去看看，互動閃瞎一票網友。

天心今（21日）在社群平台分享與丈夫的對話，提到夫妻外出時看到前面一台車子不斷冒出白煙，讓天心疑惑為何車子在冒煙，丈夫金榮敏直呼：「會不會是著火了？妳快去看看！」等天心大著膽子過去查看時，才發現不是車子有問題，無奈回丈夫「什麼火！水蒸發啦！」丈夫這時候用寵溺語氣回「要真是危險我怎麼可能會讓妳過去呢。」

夫妻之間的互動閃瞎一票網友，紛紛大讚：「哈哈哈金先生這小淘氣」、「好像哪個超級英雄要登場的感覺」、「金先生真的愛妳」、「我真的笑爛」、「誰在拐誰呢？」、「哈金先生在逗妳」、「淘氣完最後還不忘用糖攻擊我們」、「金先生很會耶」。

這幾日天心與老公在韓國露營，她分享旅程中對丈夫感性地說：「要一直幸福下去好嗎？」丈夫毫不猶豫地回：「當然，知道韓式保證三步驟嗎？」她曬出夫妻倆很有儀式感的打勾勾影片，幸福模樣讓許多網友羨慕。